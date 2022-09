Vodňany zavřou v prosinci na tři měsíce sál kulturního domu, kvůli energiím

Od půli prosince do března budou kulturní pořady pouze v kavárně nebo venku. Velké kulturní akce tak dočasně nebudou, na většinu z nich chodilo v poslední době málo lidí. Návrh městského kulturního střediska schválili radní. Vodňany jsou první město v kraji, které podobný záměr oznámilo.

„Vzhledem k extrémnímu nárůstu cen energií budeme v polovině prosince zavírat sál kulturního domu a posledním představením v tomto kalendářním roce v sále bude vánoční koncert Dasha a Pajky Pajk Quintet,“ sdělila ředitelka Městského kulturního střediska Michala Piskačová. Podle nově nastaveného ceníku by středisko v lednu mělo zaplatit skoro 290 tisíc korun za plyn, letos v lednu to bylo 180 tisíc Kč, v předchozích letech bývala částka za leden do 60.000 korun. Plyn tam dodává firma Vemex, elektřinu Centropol. Piskačová míní, že se povede ušetřit minimálně dvě třetiny zmíněné sumy.