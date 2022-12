Zámek Červená Lhota má po letech zimní prohlídky, zaujme betlém z playmobilu

Návštěvníkům přiblíží, jak prožívala Vánoce ve 20. a 30. letech minulého století knížecí rodina Schönburg-Hartenstein, dostanou se i na běžně nepřístupná místa. Zajímavostí je, že na Štědrý den jedla šlechta kapra s knedlíkem. K prohlídkám patří výstava betlémů, kuriózní je jeden z playmobilové stavebnice. Prohlídky, jež potrvají do ledna, včera přilákaly téměř 100 lidí, řekl ČTK kastelán Tomáš Horyna.

„Svátky jsou chvílí, kdy se má rodina setkat. To se ale u šlechtické rodiny často nepovedlo. Děti studovaly na internátních školách v Rakousku a některé školy, třeba jezuitské, nedávaly na Štědrý den volno. To je v pamětech zahrnuté, velký stesk po těch, kteří museli zůstat ve škole,“ řekl Horyna. Vánoční prohlídky jsou poprvé po dlouhé době proto, že v minulých 19 letech se v zimě opravovaly interiéry, posledních pět zim zámecká jídelna.

Rod Schönburg-Hartenstein má kořeny v Německu. Ke štědrovečerní večeři jedli kapra s knedlíkem, připomínajícím karlovarský. Někdy měli místo kapra i štiku. „Nejhezčí je z pamětí šlechtických dětí asi vzpomínka Petra Schönburga na štědrovečerní nadílku a na cesty saněmi taženými koňmi na půlnoční do Deštné,“ řekl kastelán.

Děti dostávaly zpravidla knížky a oblečení. Louis Schönburg jednou ale našel pod stromečkem i kulovnici. „Hned v dopise hrdě hlásil otci, že tou skvělou kulovnicí už ulovil prvního jezevce,“ řekl kastelán. Dary dostávalo i 30 dětí zaměstnanců velkostatku v Červené Lhotě, kde tehdy pracovalo 168 lidí, zatímco dnes má ves 19 obyvatel. Šlechta zvala děti 24. prosince odpoledne na zámek, kde zpívaly české koledy. Za to každé dostalo od prince dar i se jmenovkou. „Byly to zpravidla oděvy, co upletla princezna Sophie - čepice, rukavice, ponožky - někdy i zbožné knihy,“ popsal kastelán.