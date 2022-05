Bílá lví čtyřčata opustila Zoo Hodonín, míří do Venezuely

Zoo lvíčata opustila ve středu odpoledne. „Plánovanému transportu předcházelo mnoho příprav od zařizování potřebných dokumentů, správného načasování krmení před cestou až po zajištění plynulého přechodu lvů do transportních beden, jehož nácviku se chovatelé několik měsíců věnovali,“ uvedla zooložka Lenka Štursová. Doplnila, že při samotné manipulaci s přepravními bednami bylo přítomno osm mužů a další asistovali. Profesionální transportní společnost nyní lvy odváží do Madridu, odkud budou v pátek letecky přepraveni do Venezuely. „Poté budeme čekat na zprávy z jejich nového domova,“ uvedla Štursová.