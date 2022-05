Boskovice na Blanensku v létě hostí 30. ročník festivalu pro židovskou čtvrť

„Uplynulých 29 ročníků si samozřejmě připomeneme, ponořili jsme se do archivů a o nějaké poklady se s našimi příznivci určitě podělíme před festivalem i na něm. A pozvali jsme hned několik interpretů, kteří byli v minulosti s boskovickým programem i činností Unijazzu, jako jeho tvůrce, opakovaně spojeni,“ uvedl hudební dramaturg Antonín Kocábek. Z kapel, které se do Boskovic pravidelně vracejí, vystoupí například Tata Bojs a Už jsme doma.

Do Boskovic míří také Lenka Dusilová s brněnskou kapelou Květy, americká skupina Girls Against Boys, Žamboši, The Turtev Brothers nebo Martina Trchová, stejně jako čeští a němečtí jazzmani, kteří mají v Boskovicích tradičně svoji scénu.