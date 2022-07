Brněnskou genetičku a hematoložku zvolili členkou prestižní vědecké asociace

Podle rektora Martina Bareše je EMBO organizací, která sdružuje nejlepší světové vědce, včetně držitelů Nobelovy ceny. „Být členem EMBO je prestižní záležitost, neboť do této vybrané společnosti se nelze žádným způsobem přihlásit. Člověk musí obdržet nominaci, o které je následně hlasováno,“ popsal Bareš.

Pospíšilová vnímá členství v EMBO jako ocenění své činnosti. „Zároveň je to také další závazek a nový hnací motor do další práce. A také příležitost poděkovat všem mým kolegům z Centra molekulární medicíny CEITEC a také z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno. Věda je v dnešní době týmovou prací, bez níž by nebylo možné dosahovat špičkových vědeckých výsledků, které jsou navíc přímo aplikovatelné v medicíně,“ řekla Pospíšilová.