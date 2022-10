Brněnský dopravní podnik má novou obousměrnou tramvaj od Škody 45T

Za jednu tramvaj podnik zaplatí 60 milionů korun, začátkem roku má výrobce do Brna dodat další čtyři vozy. Opce ve smlouvě umožňuje podniku nakoupit až 40 tramvají do roku 2026 za pevnou cenu za jeden kus. Vedení by rádo nakoupilo další tramvaje za pro něj příznivou cenu, ale je otázkou, zda sežene peníze v současné ekonomické a energetické krizi, kdy spoustu peněz vydá za drahé energie. Cena jedné tramvaje přitom odpovídá ceně stejně velkých jednosměrných tramvají 13T od téhož výrobce, jejichž poslední kusy zařadil podnik do provozu v roce 2016.