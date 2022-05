Brno je před finálním rozhodnutím o podobě podzemní kolejové dráhy

Studie proveditelnosti již také počítá s tím, že se bude přesouvat hlavní vlakové nádraží směrem na jih do míst dnešního dolního. Brno původně chtělo, aby do něj byla zaústěna trať od Chrlic do podzemí a mohla být zárodkem diametru, vláda však vybrala variantu bez podzemní stanice se zaústěním do kolejiště na povrchu. Aktuální předpoklad zahájení přesunu je rok 2028.

Zatím není rozhodnuto o tom, jaký dopravní prostředek bude v Brně pod zemí jezdit. Výhodou vlaku je například možnost obsloužit okolí Brna bez nutnosti přestupů a ulehčilo by se povrchovým spojům MHD. Výhodou tramvaje by byla návaznost na již existující kolejovou síť. Chvátal však zmínil i možnost kombinovaného provozu vlaků a tramvají. Díky tomu by vzniklo dobré napojení z hustě obydlených sídlišť na okraji Brna, jimiž jsou Líšeň, Bystrc a Bohunice se Starým Lískovcem do centra města a zároveň by bylo možné napojit vlakem do centra města Tišnovsko a Břeclavsko. „Do budoucna by to mohlo být řešením kolabující dopravy ve městě i v celé aglomeraci,“ řekl Chvátal.