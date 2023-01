Brno změnilo harmonogram zavádění rezidentního parkování, přibyly dvě oblasti

Zavádění oblastí bude pozvolnější, namísto původních pěti etap je jich v plánu 11. Všechny oblasti budou v zóně C, kde je parkování regulováno v době od 17:00 do 6:00. Novou verzi harmonogramu dnes schválili radní města. Pozvolnější zavádění město zvolilo po loňských zkušenostech.

„To bylo zaváděno více oblastí najednou, což vedlo k velkému vytížení pracoviště pro vydávání parkovacích oprávnění. Přestože si lidé mohou oprávnění vyřídit s předstihem, zpravidla to nechávají na poslední chvíli,“ uvedl Kratochvíl.

V harmonogramu také přibyly dvě oblasti. „Zapojí se oblast Cimburkova. S ohledem na to, že zahrnuje pouze dvě ulice, bylo možné ji stihnout zařadit v letošním roce. Přidá se také část oblasti Viniční. Loni zde byla provedena revize, takže stačí změnit vodorovné dopravní značení na modré a přidat svislé značky,“ řekl Kratochvíl.

Systém rezidentního parkování funguje v Brně od září 2018. V zóně A mohou parkovat jen rezidenti a abonenti, v zóně B se platí celý den za hodinu 30 korun s výjimkou první hodiny zdarma. Za stání v zóně C v pracovní dny od 17:00 do 6:00 zaplatí řidič 20 korun za každých 60 minut. Jedna hodina denně je zdarma. Od 6:00 do 17:00 je i pro návštěvníky parkování zdarma.