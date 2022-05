Část starostů v Brně má výtky k územnímu plánu, město si nechává dělat posudky

Vaňková uvedla, že pokud analýzy pochybnosti rozptýlí, bude z jejího pohledu možné o územním plánu v červnu hlasovat. Její náměstek Tomáš Koláčný (Piráti) uvedl, že pokud by měl mít dokument vady, které by ho zpochybnily, schválení by se odložilo do příštího volebního období. Sám ale doufá, že se tak nestane. Volby jsou letos v září.