Česká pošta otevřela novou pobočku v Brně v Letmu, na nádraží zavřela

Zatímco pošta na nádraží byla otevřena ve všední dny od 6:00 do 24:00, v Letmu bude od 8:00 do 20:00. Otevřeno bude mít ještě v sobotu od 8:00 do 12:00, v neděli je nově k dispozici pošta v nákupním centru v Olympii. Podle manažerky je z dat využití pošty zřejmé, že návštěvnost na nádraží klesla od roku 2018 o 60 procent a návštěvnost v okrajových částech dne byla naprosto minimální. Otevírací doba by tak měla naprosté většině zákazníků postačovat. Česká pošta za pronájem v Letmu zaplatí 2,6 milionu korun ročně.