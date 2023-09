Cestující na jihu Moravy čeká příští rok dlouhodobá výluka Střelice–Zastávka

Dotkne se jich také výluka, která je těsně za hranicemi kraje na Vysočině mezi Vlkovem u Tišnova a Křižanovem. Přestože je zde z Brna do Havlíčkova Brodu dvoukolejná trať, Správa železnic přeruší provoz kvůli modernizaci zcela od 1. března do 30. září a rychlíky a osobní vlaky z Brna nahradí autobusy, jak řekl ČTK mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Výluka mezi Střelicemi a Zastávkou završí dlouhodobou modernizaci tratě z Brna. Bude kompletně elektrizovaná, dvoukolejná a traťová rychlost bude výrazně vyšší. Zkrátí se tedy cestovní doba a zlepší se dodržování jízdního řádu. Díky tomu bude možné o rok později zavést na trati více spojů a lidé získají lepší alternativu k cestě autobusy, které obzvláště po zahájení rozšiřování dálnice D1 v Brně uvíznou ráno při cestě do Brna v dlouhých kolonách.

Jak bude fungovat náhradní autobusová doprava, bude zřejmé až před začátkem výluky, lidé pak najdou výlukové jízdní řády na webu Českých drah a Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Na trati už byly několikaměsíční výluky i v minulých letech, když se modernizoval úsek z Brna do Střelic. Letos se dělají v úseku mezi Střelicemi a Zastávkou přípravné práce.

I druhá výluka zkomplikuje cestování na Vysočinu. Správa železnic nakonec uspěla s variantou úplné výluky, druhou variantou byla výluka vždy jedné z kolejí po delší dobu. Jde přitom o alternativní trasu k hlavnímu železničnímu koridoru mezi Brnem a Prahou. Pokud se na něm v příštím roce stane mimořádnost, vlaky nebudou mít alternativu, jak se z Brna do Prahy dostat.

Naopak by měla do letošního prosince skončit oprava starého klenutého mostu v Brně přes Svratku, kvůli níž jezdí osobní vlaky směrem do Zastávky z dolního nádraží. Od nového jízdního řádu, který začne platit 10. prosince, mají tyto vlaky znovu vyjíždět z hlavního nádraží.