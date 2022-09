Debutující brněnský autor s nadsázkou píše o práci a firemním životě

Podle autora má dílo ambici rozesmát a pobouřit každého čtenáře. Upozorňuje na to, že lidé v práci tráví třetinu svého produktivního života. „Ve firmách nebo na úřadech se odehrává jeden z největších zápasů našich životů. Mělo by nám proto velmi záležet na tom, zda si ho užijeme, jak inspirujícími lidmi se obklopíme a jaký bude mít výsledek,“ řekl Kuboš.

Při psaní autor stavěl do protikladu dva stereotypy, postavy Vykořisťovatele a Lopaty. Oba se potkávají na stejných pracovištích, ale každý vidí svět jinak a z omezené perspektivy. Kuboš sám se identifikuje jako „genetická mutace Lopaty i Vykořisťovatele“. A také v jeho knize se nakonec ukáže, že nic není tak černobílé, jak by se mohlo při stereotypním zjednodušení zdát.

„Mám za to, že jedna humorná situace může na problémy ve firmách ukázat lépe než stovky suchých vět. Do knihy jsem sice posbíral spoustu historek ze svého okolí, v nemálo z nich jsem ovšem hlavním aktérem. A to jak na straně Lopaty, tak na straně Vykořisťovatele. Nestřílím si tedy jen z ostatních, ale zhusta taky sám ze sebe,“ uvedl autor, který v současné době vede firmu v oblasti informačních technologií.