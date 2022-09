Klinický psycholog a autor textů přetavil své zkušenosti do románové prvotiny

Román s podtitulem To nejlepší z devadesátek podle autora nechává čtenáře nahlédnout také do divokých principů žurnalistiky v 90. letech. Postavy vykreslil díky letité zkušenosti klinického psychologa a psychoterapeuta. „Líbí se mi zachycovat lidské slabůstky a nedokonalosti, ale nahlížet na ně s laskavostí. A konfrontovat představy s realitou a upozorňovat na skutečnost, že jediné, co o tomto světě víme, je to, jak se nám jeví. Troufale věřím, že díky své profesi jsem nestvořil placaté figurky, ale plastické charaktery, které mohou obživnout a vyvíjet se,“ uvedl autor románu.