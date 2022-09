Olomoučtí vozíčkáři chystají třídenní sbírku Zasukované tkaničky, už podvacáté

Letošní ročník je symbolický, jde o dvacátý v pořadí a pořadatelé chystají pro Olomoučany bohatý kulturní program. ČTK to řekl Milan Papežík ze Spolku Trend vozíčkářů Olomouc. Letošní výtěžek stejně jako ten loňský, který vynesl téměř 180 000 korun, půjde na nákup speciálního automobilu.

„Finanční situace nejen u nás v Trendu, ale ve všech neziskových organizacích je tento rok přímo kritická. Chybí peníze na dofinancování poskytovaných služeb a my stále věříme, že zvládneme zachovat jejich plnou hodnotu a kvalitu,“ vyzval k zapojení široké veřejnosti ředitel Spolku Tomáš Zrnka. Výtěžek sbírky v předchozích letech pomohl například k financování kompenzačních pomůcek a invalidních vozíků. Míří také na osobní asistenci.

Sbírku podpořila v Olomouci i řada umělců, na Horním náměstí ji doprovodí koncerty. Ve středu 21. září vystoupí umělci jako nevidomý zpěvák Radek Žalud, kapela The Shookies či zpěvačka Mucha. Hlavní hvězdou středečního programu bude legendární kapela Reflexy, která v příštím roce oslaví 30 let na hudební scéně. Ve čtvrtek 22. září se diváci mohou těšit na zpěvačku Terez Wrau či kapelu Minami, vystoupí také kapela Divokej Bill, která se do Olomouce vrací po dvou letech.