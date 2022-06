Do Brna nepoteče kvůli havárii část vody z Březové. Nahradí ji voda z Víru

Jeho oprava bude komplikovaná kvůli tomu, že jde o velmi špatně přístupný terén. Zásobování Brna a dalších obcí vodou ohrožené není, protože je k dispozici i druhý březovský vodovod a dočasně se zvýší podíl vody dodávané z Vírské nádrže přes úpravnu Švařec. ČTK to řekl dispečer Brněnských vodáren a kanalizací.

Vodárny v tiskové zprávě na webu uvedly, že velká část obyvatel Brna může zaznamenat jiné složení vody. Povrchová voda totiž není tak tvrdá jak podzemní a voda dodávaná z Víru může mít i nepatrně odlišné vlastnosti kvůli jiné technologii dezinfekce. Změna se týká severních částí Brna, převážně čtvrtí Soběšice, Lesná, Obřany, Maloměřice, Černá Pole, Husovice a Královo Pole, středu města, tedy čtvrtí Štýřice, Zábrdovice, Židenice, Juliánov, Trnitá a také jihu, kam spadají Komárov, Černovice, Brněnské Ivanovice, Chrlice, Tuřany a Dvorska. Běžně jde z Březové do Brna přes 700 litrů za vteřinu, v roce 2020 to bylo 744 litrů. V témže roce to bylo z Víru 182 litrů. V posledních letech vodárny podíl vody upravovaly ve prospěch Víru, protože kvůli několika suchým letům březovské prameniště vysychalo. Až výrazně nadprůměrné srážky roku 2020 prameniště v Březové úspěšně doplnily.