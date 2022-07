Filharmonie Brno uctila Mendelovo výročí novou skladbou a Glagolskou mší

Koncert se přenášel také na obrazovky ve festivalovém areálu kolem baziliky, kde se shromáždily další stovky lidí. Na pátek pozvali pořadatelé také americkou skupinu Kool & the Gang. Hudební program pokračuje v sobotu, festival končí v neděli.

Právě Janáčkovo dílo, a to velkolepá Glagolská mše, bylo hlavním bodem dnešního programu filharmoniků doplněných o pěvecké sólisty a Český filharmonický sbor Brno. „Přestože ji zkomponoval až na sklonku života, ke kořenům jejího vzniku se musíme vrátit do jeho dětství, kdy jako malý chlapec nastoupil coby fundatista do augustiniánského kláštera na Starém Brně a ocitl se tak přímo v centru cyrilometodějského hnutí, souvisejícího také s národně obrozeneckými snahami,“ uvedl o Glagolské mši muzikolog Jiří Zahrádka.