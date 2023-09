Jihomoravský kraj letos ocení Dagmar Havlovou či lékaře znojemské nemocnice

„Někdy je to vteřina, kdy se musíte rozhodnout. Překonat strach, ostych a udělat, co je potřeba. Hrdinové často říkají, že by se tak zachoval každý, ale zachovali se tak právě oni. Proto chceme letos ocenit hned čtyři takové osobnosti, aby mohly být inspirací ostatním,“ řekl k výběru osobností pro udělení letošní ceny hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).