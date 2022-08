Jihomoravští záchranáři řešili za dva měsíce 20 případů tonutí, pět lidí zemřelo

S ohledem na letní počasí lidé více vyhledávají pobyt u vody. Podle záchranářů by lidé neměli skákat do vody na neznámých místech ani pít před koupáním alkohol. „Od začátku června do konce července máme dvě desítky případů tonutí. V pěti se nám bohužel životní funkce pacientů přes veškerou snahu nepodařilo obnovit,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Záchranáři vyjíždějí k různým věkovým kategoriím. „Jsou to tonoucí dospělí v mladším i středním věku, kde je to někdy v kombinaci s alkoholem. Vyjíždíme ale i k seniorům a dětem. Je to u přírodních vodních ploch, bazénů rodinných domů, ale i na veřejných koupalištích,“ vyjmenovala Bothová.

Dospělí by podle ní měli mít děti vždy na očích. „Stačí pár centimetrů vody a pár vteřin nepozornosti a neštěstí je na světě. Před koupáním by lidé neměli pít alkohol. Vysoce rizikový je v kombinaci s nočním koupáním,“ řekla Bothová. Záchranáři také upozorňují, že by rekreanti neměli plout do dráhy lodím nebo by neměli skákat do neznámých míst, kde hrozí riziko úrazu. „Je potřeba dodržovat pravidla při hrátkách na vodních atrakcích. A pokud je člověk nemocný například epilepsií, měl by mít doprovod,“ dodala Bothová.