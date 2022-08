Kroužky pro děti v Brně zdražily o deset procent, zájem je jako před covidem

„Nejdražší jsou výtvarné a technické kroužky s vysokým nárokem na materiál, jazykové kroužky a individualizované hudební kroužky,“ řekla Tušková. Dodala, že nejméně rodiče zaplatí za kroužky stolních her, přírodovědné a sportovní aktivity. Helceletka na příští školní rok vypsala zatím 330 kroužků, okolo dalších 20 vypíše v září.

Ve středisku nabízí přes 700 kroužků na 11 místech v Brně a okolí. „Některé děti chodí na jeden kroužek, jiné až na pět různých aktivit. Průměrně to vychází na 1,3 kroužku na jedno dítě,“ dodala Kolibová. Za pololetí zaplatí účastníci kroužků v průměru 1000 až 1500 korun.

Do kroužků v Helceletce se na následující školní rok přihlásilo už okolo 1400 zájemců. „Nejsou to pouze děti, v okrajové míře nabízíme i zájmovou činnost pro dospělé, nebo i tandemům rodič-dítě,“ řekla Tušková. Dodala, že počet přihlášek se jim v tomto školním roce vrátil zhruba k množství z let před pandemií a že v tuto chvíli mají zhruba dvojnásobek přihlášek než loni.