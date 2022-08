Po dvouleté pauze způsobené covidem získali studenti Cenu Nadace Jana Pivečky

Pro studenty vysokých a vyšších středních škol do 30 let je určena kategorie Professional View. Do ní se mohli přihlásit studenti s hotovými výrobky. Vítězkami se staly Monika Říhová a Amálie Magdalena Mlčochová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Říhová zabodovala s kolekcí obuvi Seňora, která je inspirovaná bývalým španělským návrhářem Cristóbalem Balenciagou. Mlčochová představila model Meda inspirovaný mecenáškou umění Medou Mládkovou.