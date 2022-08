Soutěž na nové logo Prahy 6 vyhrál návrh společnosti ReDesign

Radnice vyhlásila otevřenou dvoufázovou soutěž na novou vizuální identitu ve spolupráci s organizací Czechdesign letos v březnu. V porotě soutěže zasedli mimo jiné grafičtí designéři Kristina Fišerová a Jiří Karásek a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). Za vítěze soutěže porota vybrala návrh od společnosti ReDesign. Na druhém místě se v soutěži umístil návrh od společnosti Little Greta, na třetím návrh od Less & Better a čtvrté místo připadlo návrhu autorské dvojice ve složení Věra Marešová a Yara Abu Aataya.