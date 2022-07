Lékárna Nemocnice Znojmo vybrala za pololetí od lidí 232 kg prošlých léčiv

Léky s prošlou dobou nepatří do koše, do toalety a lidé by je neměli ani pálit, naopak by je měli odevzdat zpět do lékárny.

Zatímco v roce 2011 lékárna předala od lidí do spalovny 92 kilogramů prošlých léčiv, za deset let později v roce 2021 to bylo 461 kilogramů. Letos za prvních šest měsíců bylo zlikvidováno 232 kilogramů. „Výhodou v naší nemocnici je, že takto prošlé léky, které od veřejnosti vybereme, předáváme přímo do naší spalovny, kde jsou léčivé přípravky zlikvidovány a nikam je nemusíme převážet,“ dodal ředitel nemocnice Martin Pavlík.

Veselá řekla, že domácí lékárničky překypují řadou různých krabiček a lahviček, které jsou volně dostupné nebo na předpis. „Když uplyne doba použitelnosti, stojí řada lidí před otázkou, kam s nimi, rozhodně ale ne do popelnice nebo do záchodu. Spláchnutím léků nebo vhozením do koše dochází k toxickému narušení životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, kteří s odpadem přijdou do styku,“ upozornila Veselá.