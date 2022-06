Lidé do 45 let se mohou v Brně hlásit o družstevní bydlení

Zájemci v Brně do 45 let věku se mohou ode dneška hlásit o byty, které město plánuje postavit v pěti lokalitách formou družstevního bydlení. Přihlášky je možné podávat do 15. září.