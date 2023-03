Masarykova univerzita hledá dobrovolníky pro výzkum přínosu hraní on-line her

Zaměřuje se na to, proč lidé hrají on-line počítačové hry, co u hraní zažívají a co jim to přináší. V tiskové zprávě to uvedl vedoucí projektu Lukas Blinka.

„Kupodivu stále neexistuje téměř žádný výzkum na pozitivní přínosy hraní, a to chceme mimo jiné projektem Czech Gamers změnit. Cílíme na dospělé hráče především on-line her,“ napsala ČTK výzkumnice Andrea Stašek.

Podle výzkumného týmu se ohledně možných dopadů hraní počítačových her šíří spíše morální panika. Tendence k závislosti na hraní her je v běžné populaci mnohem méně častá, než by se mohlo zdát z médií. Podle jeho odhadu jde o desetiny procenta.

Výsledky výzkumu mají pomoci právě i v boji proti stigmatizaci hraní a zlepšení diagnostiky závislosti. Podle Blinky je důležité získat o hráčích komplexní informace.

„Od roku 2021 sbíráme data pomocí dotazníků a hloubkových rozhovorů. Nyní probíhá třetí a poslední vlna sběru. Díky tomu, že se hráči zapojí i potřetí, budeme moci zhodnotit jejich vztah ke hrám z dlouhodobého hlediska,“ uvedl Blinka. Vyplnění anonymního on-line dotazníku by zájemcům mělo zabrat 15 minut.