Moravská Nová Ves zatím investovala do obnovy po tornádu 170 milionů korun

Zatím do oprav a úprav souvisejících se škodami způsobenými tornádem dala 170 milionů korun, stavby a úpravy za dalších 200 milionů ještě plánuje. „Pokud spočítám práce, které se za poslední rok uskutečnily nebo na ně je již podepsaná smlouva, jde o částku 170 milionů korun. Současně připravujeme projekty na stavby za dalších 200 milionů korun. Nejde zdaleka jen o opravu škod způsobených tornádem. Když už se ale pouštíme do opravy některé obecní budovy, kromě základních oprav přidáváme i další práce, kvůli kterým by bylo nutné v budoucnu používání budovy omezit,“ uvedl starosta obce Marek Košut (TOP 09).