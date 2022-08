Na Břeclavsku a Znojemsku vyjedou 27. srpna historické vlaky

Doplní ji i oslavy, které se nemohly konat dříve kvůli covidovým omezením. Pořadatelé ze Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě připojili oslavy výročí zprovoznění sousedních tratí ze Znojma do Hrušovan, z Hrušovan do Střelic u Brna a z Hrušovan do Hevlína, uvedli organizátoři na svém webu.