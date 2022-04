Na brněnském výstavišti začínají stavební veletrhy. Loni kvůli covidu nebyly

Stavební veletrh Brno, veletrh Dřevo a stavby Brno a veletrh nábytku a interiérového designu Mobitex se loni kvůli pandemii nemohly uskutečnit, letos se ze stejného důvodu posunuly z únorového termínu do dubna. Vedení Veletrhů Brno tento termín zvolilo z ohledem na zkušenosti s vývojem pandemie v průběhu roku.

V pavilonu V a na volných plochách brněnského výstaviště se na 12 000 čtverečních metrech výstavní plochy představí 252 firem z 12 zemí. Veletrh je tak o něco menší než před pandemií a je také o den kratší, stejně jako bude letošní Mezinárodní strojírenský veletrh. Vedení pořádající společnosti už dříve uvedlo, že to odpovídá zájmu vystavovatelů i světovému trendu v západních zemích.

Jedním z hlavních témat letošního ročníku, které se bude prolínat všemi třemi veletrhy i jejich doprovodným programem, budou úspory, a to nejen na energiích, ale i v průběhu celé stavby. Program doplňuje Festival architektury, odborné soutěže studentů středních škol, na výstavišti mohou lidé navštívit také několik bezplatných poradenských center.

Stavební veletrhy budou otevřené od čtvrtka do soboty od 9:00, ve všední dny do 18:00 a v sobotu do 17:00.