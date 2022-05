Náhodný nález tisíců fotografií Zbrojovky spustil projekt Fenomén Zbrojovka

Město a TIC proto vyzývají všechny, kteří část svého života se Zbrojovkou spojili, aby přispěli svými vzpomínkami. „Nečekejte od projektu encyklopedické heslo, ale pestrou mozaiku střípků ze života lidí, kteří vybudovali ze Zbrojovky fenomenální podnik s mezinárodním renomé,“ uvedla Janulíková. Svoje příběhy mohou pamětníci zasílat přes formulář na webu www.fenomenzbrojovka.cz nebo je napsat a poslat poštou do TIC či donést do infocentra v Radnické ulici. Jejich sběr potrvá minimálně do konce tohoto roku.

Za nálezem obrovského množství fotografií z podnikového archivu stojí náhoda. „V Husovicích jsme viděli pána vyhazovat skleněné desky a svitkové filmy do kontejneru. Jakožto fotografa mě to zaujalo, a tak jsme jej přesvědčili, aby to nám ty snímky dal. Celou tu dobu až dodneška jsem veškerý materiál s kamarádem skladoval, byla toho téměř dvě malá auta, a čekal jsem, co s tím dál,“ popsal fotograf Roman Franc. Základ fotoarchivu tvoří snímky z poválečného období. Historicky cenné záběry dokumentují například návštěvy významných osobností, zahájení výstav a veletrhů, sportovní události i uvádění nových výrobků. Zajímavé jsou zejména snímky, které zachycují okamžiky z běžného denního provozu.