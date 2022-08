ODS v Brně-Jundrově chce zachovat linky MHD, podnik o zrušení ale neuvažuje

Okružní linky projíždějí Jundrovem 15 let, linka 67 zajíždí až na sídliště v Dubové ulici několik desetiletí. O možnosti, že by okružní linky mohly jezdit jinudy, se na facebookovém profilu jundrovské ODS zmínil před měsícem až v poslední větě poměrně dlouhého příspěvku šestý kandidát do zastupitelstva Michal Kuba. Diskusi o tomto problému pod svým příspěvkem nevyvolal. Chládek i přesto uvedl, že nejde o „nějaké umělé vytvoření problému či dokonce plané hrozby“.