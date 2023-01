Oprava mostu v ulici Otakara Ševčíka v Brně začne v pondělí, půl mostu se uzavře

V noci na pondělí rozmístí stavební firma dopravní značení a od rána se pak řidičům uzavře polovina mostu, po níž se jezdí ze Židenic do Komárova. Oprava první poloviny mostu potrvá rok, poté se situace otočí a další rok se bude opravovat druhá polovina mostu. Součástí je i oprava nájezdových ramp, řekl dnes novinářům na briefingu ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Provoz po mostě bude veden jedním pruhem v každém směru. Že Židenic do Komárova tedy půjde projet, ale nebude možné od Židenic odbočit na Ostravskou ani v jednom směru, stejně tak nepůjde sjet z Ostravské směrem z Brna na most. Po mostě také nebudou moct jezdit auta s hmotností nad 22 tun, tedy kamiony a stejně tak budou mít kamiony zákaz odbočení z Ostravské směrem do Židenic.