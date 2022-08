Památkáři našli ztracený hrob uznávaného brněnského architekta Wiesnera

„Reakce byla nečekaně rychlá. Zareagoval Steven Horton, který o náhrobku dokonce věděl. Bylo to až překvapivé, jak rychle vše šlo,“ řekla. Hrobové místo je předplacené na 100 let od data pohřbu. Do budoucna by chtěla se spolkem zajistit jeho vyčištění a úpravu, protože Wiesner neměl děti.

Ernst Wiesner se narodil 21. ledna 1890 v židovské rodině ve slovenských Malackách. Začátkem 20. století se s rodiči přestěhoval do Brna. Vystudoval vídeňskou výtvarnou akademii, od roku 1918 začal v Brně působit jako uznávaný architekt. Po autorsky plodných 20. letech začala Wiesnerova tvorba postupně stagnovat, v roce 1939 emigroval před nacisty do Británie. Do Brna se vrátil koncem 40. let, s nástupem komunistické moci natrvalo přesídlil do Liverpoolu, kde zemřel 15. července 1971.