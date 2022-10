Pracovníci Moravské zemské knihovny odjeli do Paříže pro Kunderovy knihy

Nyní by měl ředitel knihovny Tomáš Kubíček v Paříži převzít knihy, zejména překlady Kunderových románů a esejí do různých světových jazyků. Vše bude později přístupné ve speciálním oddělení zemské knihovny.

Rozhodnutí, že písemnosti Kunderových zamíří do rodného města světoznámého spisovatele, padlo před dvěma lety. Uchovávat je bude právě Moravská zemská knihovna. Pandemická situace ale faktické předání zdržela. „Riziko, že bychom mohli onemocnění zavléct do bytu manželů Kunderových, bylo poměrně velké a nepříjemné, takže jsme to odložili,“ řekl ČTK v červnu Kubíček.