Pro Mendelovy oslavy složil uznávaný Armén Mansurjan nový hymnus

„Stejně tak je velká čest skládat poctu Mendelovi. Jsem ohromen jeho životem i prací – oddaností víře i vědě, jeho houževnatostí. Než jsem začal psát, ponořil jsem se do jeho životopisu a bylo mi jasné, že než vstoupím do sfér skladatelského umění, musím jít do hlubin víry, do hlubin lidské duše, podstaty, kde je ukryta všechna individualita – a pokusit se ji hudebně vyjádřit,“ popsal Mansurjan v tiskové zprávě.