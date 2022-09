Se začátkem školního roku stojí cestující v Brně a okolí opět v kolonách aut

Problémy s průjezdností jsou v Brně každé ráno či odpoledne a je to dané především mírou individuální dopravy. Zatímco například ve Vídni připadá podle Eurostatu 374 osobních aut na 1000 obyvatel, v Brně to bylo loni podle Ročenky dopravy, kterou vydávají Brněnské komunikace, 585. Z ročenky také vyplývá, že 53 procent veškerých jízd do Brna zajišťuje veřejná doprava, individuální výrazně méně, pouze 31 procent. Ve Vídni to bylo o rok dříve 27 procent.

Veřejné dopravě ze západu by měla příští rok po letech odkladů pomoci modernizace tratě ze Střelic do Zastávky u Brna, která zahrnuje stavbu druhé koleje a elektrizaci. Velká část cestujících by se pak mohla přesunout z autobusů do vlaků. Modernizace tratě z Brna do Vyškova a Přerova stále nezačala, doprava nejen do Brna by pak mohla zrychlit. Druhá kolej by navíc umožnila návrat osobních vlaků, které mezi Vyškovem a Brnem kvůli nedostatečné kapacitě trati nejezdí.