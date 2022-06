Spoje MHD budou v Brně v létě jezdit méně často, než bývalo obvyklé

Na okružních autobusových linkách 44 a 84 ubude spojů ve všední dny. Vyplývá to z jízdních řádů zveřejněných na webu dopravního podniku. Podnik vypravuje příslušné množství spojů na základě objednávky města. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) uvedla, že tramvajová doprava bude hlavně o víkendech ovlivněna plánovanými rekonstrukcemi.

Vaňková v předvolební kampani na podporu MHD sází. Na tramvajích je její portrét a slogan „Brno má nejlepší MHD v Evropě. A tak to zůstane“. Podle ní se letní jízdní řády přizpůsobují poptávce cestujících. „Tramvajové výluky přinesou samozřejmě dočasné komplikace, nicméně dopravní obslužnost celého území města zůstane maximálně zachována,“ uvedla Vaňková. Město i dopravní podnik podle ní dělají nadále vše pro to, aby měli cestující maximální komfort a současně aby zůstala brněnská městská hromadná doprava i v době extrémního růstu cen energií cenově dostupná. „Je to stále naše priorita,“ dodala Vaňková.