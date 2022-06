Do brněnských ulic se po třech letech o víkendu vrátí historické vozy MHD

Nejprve budou v sobotu všechny tramvaje a autobusy vystavené na náměstí Svobody a trolejbusy ve smyčce v Brandlově ulici, a to od 10:00 do 11:30. Poté začnou vyjíždět v pravidelných intervalech na okružní jízdy. Tramvaje budou jezdit centrem Brna, trolejbusy a autobusy pojedou do komínské trolejbusové vozovny, která slaví 25 let od zahájení provozu a bude v ní den otevřených dveří. Otevřená bude od 12:00 do 18:00. „Lidé si budou moct celý areál prohlédnout nebo si vyzkoušet stahování sběračů. Z odstavné plochy bude pravidelně odjíždět trolejbus, který zájemce proveze areálem vozovny, a to i přes mycí linku a pracoviště údržby. Připravena bude i výstava trolejbusů, prezentace řídicího informačního systému nebo komentované prohlídky,“ uvedla Doležalová. V neděli budou nostalgické linky v provozu od 13:00 do 17:20.