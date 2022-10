Spojení Brna a Boskovic bude od 11. prosince rychlejší a jednodušší

Vedení přímé autobusové linky bude umožněné díky propojení linek 250 a 301. Linka 250 pojede z Boskovic přes Skalici do Černé Hory, kde některé spoje přečíslují na linku 301 a budou pokračovat do Brna ke královopolskému nádraží. V ranní špičce takto pojedou tři spoje do Brna a v odpolední špičce šest spojů z Brna. Jeden ranní spoj bude vyjíždět už z Velkých Opatovic a jeden odpolední se do nich bude vracet. Jízdní doba se předpokládá zhruba jedna hodina. Linka 301 bude mít také nový jízdní řád s ohledem na často obtížně průjezdnou silnici I/43. Jízdní doba bude více odpovídat dopravní situaci, a spoje by tak měly být pravidelnější a pro řidiče snáze dodržovatelný.