Svatba jako řemen v Letohrádku Mitrovských představuje století svatební módy

V první části výstava zahrnuje exponáty od roku 1890 do 40. let 20. století. Nejstarší vystavené šaty pocházejí z let 1891 a 1895, jsou doplněné i frakem a cylindrem. Expozici doplňuje instalace svatební hostiny z období secese s porcelánovým servisem s fialkami a dobovým sklem.