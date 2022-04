Teplárny Brno snižují závislost na zemním plynu, krizovým řešením jsou i LTO

„Na snižování závislosti na zemním plynu pracujeme dlouhodobě, do tohoto plánu zapadá instalace nového zdroje tepla na biomasu, výstavba fotovoltaických elektráren na střechách našich budov i spolupráce s naší sesterskou městskou společností SAKO Brno na výrobě tepla ze spalování odpadu. S příchodem války na Ukrajině jsme ale museli začít připravovat plán i pro případ, že by nás Rusko ze dne na den odpojilo,“ uvedl Fajmon.

V takovém případě počítají teplárny s tím, že by ve svých kotlích místo zemního plynu začaly spalovat lehké topné oleje. „Jsme vybavení moderními kotly, u nichž je možné vyměnit hořáky a dokoupit vybavení tak, aby mohly spalovat LTO. Jde o krizové řešení pro případ, že by opravdu došlo k přerušení dodávek plynu,“ dodal Fajmon.

Ředitel správy zdrojů a sítí Tomáš Weigner uvedl, že teplárny mají momentálně zásobu plynu, která vystačí do letošního září. „Toto období se samozřejmě bude prodlužovat, dokud bude plyn proudit stejným tempem, o něco rychleji, až skončí topná sezona. I v případě, že by byly dodávky přerušeny zcela, naši odběratelé bez tepla a teplé vody nezůstanou,“ řekl Weigner.

K dlouhodobějším plánům snižování závislosti na zemním plynu tepláren patří výstavba nového zdroje na biomasu, ta by naplno měla začít letos na podzim, příští rok by měl být kotel v provozu. Dřevní štěpku budou teplárnám dodávat Lesy města Brna.

Od roku 2025 by se podíl tepla z odpadu měl po instalaci dalšího kotle v SAKO Brno zvýšit ze současných 20 na 30 procent. Z biomasy by v roce 2024 mělo pocházet 15 procent tepla v Brně. Od roku 2025 by tak podíl tepla ze zemního plynu klesl na 50 procent. K ohřevu teplé vody teplárny už nyní využívají první fotovoltaické elektrárny, které instalují na střechách některých svých budov. V letošním roce by mělo být v provozu 25 takových elektráren, celkem jich teplárny plánují vybudovat 119 s celkovým výkonem 2000 megawatthodin za rok.