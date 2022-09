Tramvajovým tunelem v Žabovřeské ulici v Brně se projedou cestující v dubnu

Tramvajový tunel podél Žabovřeské ulice v Brně se má otevřít pro cestující příští rok v dubnu. „I přes to zdržení je duben dobrý termín. Lidi se naučili jezdit náhradní dopravou a těšíme se, že se tu v dubnu i s cestujícími potkáme,“ řekl generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek. Páteřní linka 1 z Pisárek do Komína nejezdí od začátku loňského roku. „Začali jsme přemýšlet o tom, že bychom před uvedením do provozu oslovili veřejnost a že v den otevření by první projeli naši cestující, kteří se nám přihlásí. A vypravíme třeba dvě tři šaliny a pak až pojedeme my,“ řekl Havránek.