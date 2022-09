V Brně bude možné objednat si odvoz na zastávku MHD, dva měsíce zdarma

Důvodem, proč Brno jako město s hustou sítí linek a zastávek MHD službu zavádí, je to, že Masarykova čtvrť je kopcovitá a síť zastávek hromadné dopravy tam není tak hustá jako ve většině města. Navíc jediná tramvajová a dvě trolejbusové linky ze tří jedou směrem do centra, proto by zde o službu podle města mohl být zájem. Provozovatel služby navíc nabídl Brnu dvouměsíční bezplatný provoz.