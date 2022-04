V obřadní síni na brněnském hřbitově začne od května rekonstrukce

Město za 75 milionů korun nechá například přemístit topení od stropu do podlahy a katafalk se bude znovu podobat tomu původnímu, řekl dnes na tiskové konferenci náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Hotovo má být za 11 měsíců.

Obřady se však v síni nebudou konat pouze do září, od října už se bude pracovat za provozu. Od května do září bude sloužit pouze obřadní síň krematoria v Jihlavské ulici. „Problémem je statika. Také zatéká do střechy a vytápění je nevyhovující. Budeme repasovat osvětlení a katafalk bude opět fungovat tak, aby mohla po obřadu rakev zajet,“ řekl Hladík.