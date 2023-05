V okolí Masarykova onkologického ústavu ubude až třetina parkovacích míst

Zařízení proto zavede několik dopravních opatření. Vzniknou dvě zóny pro rychlé vystoupení a nastoupení chodících pacientů, takzvané Kiss and Ride. První, přístupná z ulice Žlutý kopec, bude před vchodem do Masarykova pavilonu. Druhá, přístupná od zadní brány ústavu, bude před vchodem do budovy ozařoven. Na těchto místech nesmí parkovat auta ani sanitky. Vozy s imobilními pacienty budou parkovat před bočním vstupem do Švejdova pavilonu nebo u zadního vchodu do Masarykova pavilonu. Další změnou je, že ulice Žlutý kopec bude z jedné strany pro parkování uzavřená. Od srpna pak bude parkoviště před Bakešovým pavilonem zpoplatněno.

Parkování u onkologického ústavu je dlouhodobě jedním z největších problémů zařízení. Důvodem je jak vyšší počet pacientů, tak více zaměstnanců i obyvatel v okolí. „Za posledních 25 let se počet ambulantních ošetření zvýšil o 200 procent, loňský počet ošetření přesáhl 250 tisíc. Naprostá většina pacientů, 74 procent, navíc bydlí mimo Brno a do ústavu dojíždí. Část z nich podstupuje onkologickou léčbu, která jim způsobuje nevolnost. Počet zaměstnanců vzrostl z 570 v roce 2000 na loňských 1013,“ dodal ředitel.

Situace by se měla zlepšit od roku 2026, kdy přibudou nová místa spolu s dostavbou Švejdova pavilonu a vybudováním Centra onkologické prevence. Nakonec jich tady bude kolem 450. Další úlevu představuje parkovací dům s asi 220 místy, který plánuje u areálu postavit město. Výstavba by mohla začít do tří až pěti let. Přes den by dům využívali pacienti a návštěvníci ústavu a večer by dům sloužil pro rezidentní parkování.