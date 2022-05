V Purkyňově ulici v Brně jsou adaptační skupiny až pro 270 ukrajinských dětí

Dopoledne dětem zajišťuje program s výukou češtiny Základní škola Arménská, odpoledne mají s Organizací pro pomoc uprchlíkům (OPU) různé aktivity jako například divadlo. Do adaptačních skupin se dostaly děti, pro které zatím není místo ve školách. Cílem je naučit děti jazyk, aby mohly v září nastoupit do školy. V místě docházejí na výuku češtiny i desítky dospělých.

Adaptační skupiny fungují pro děti ve věku od šesti do 15 let. „Přicházejí v 8:00 a do 12:00 je má na starost Základní škola Arménská, která vyučuje jazyk. Generali dětem dává svačinu i oběd. Po obědě od 12:00 do 16:00 zajišťujeme za Organizaci pro pomoc uprchlíkům socializační kulturní program, aby se děti sžily s prostředím,“ řekla Eva Kaličinská z OPU. Jmenovala například divadlo, muzeum nebo pohádky. „Jazyk podporujeme spíš formou hry než klasickou výukou,“ poznamenala.