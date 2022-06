V Ropákovi roku 2021 je 12 finalistů, v Zelené perle 18 výroků

V anketě o antiekologický výrok Zelená perla postoupilo z 27 výroků do finále 18, z toho tři z úst senátora Tomáše Jirsy (ODS). V tiskové zprávě o tom dnes informoval Miroslav Patrik, předseda sdružení Děti Země, které ankety pořádá. Vítězové budou známi v pátek.

Návrhy mohli lidé posílat do 10. června. Patrik už dříve uvedl, že mezi žhavými kandidáty na cenu může být právě Kupka, a to za podporu výstavby jezu u Děčína, který by měl podle ekologů významný škodlivý vliv na území NATURA 2000, a také plavebního kanálu u Přelouče s riziky pro desítky cenných druhů živočichů. Cenu Ropák roku může získat například i generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák, který podle ekologů v rozporu s plánem péče prosazuje změnu manipulačního řádu na Vodním díle Nové Mlýny zvýšením vodní hladiny o 35 centimetrů.