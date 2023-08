V Zoo Hodonín se narodilo mládě zebry, za několik měsíců jej čeká stěhování

Hodonínská zoo chová zebry téměř 20 let a za tu dobu odchovala několik mláďat. „Není to tak vzácné, ale přesto je to úspěch. Dosud jsme měli čtyřčlenné stádo, hřebce a tři samice. Teď jsou všichni i s mládětem spolu a nejsou tam žádné problémy. Až ale hřebeček vyroste a bude samostatný, musí pryč. Je to především proto, že chceme zamezit příbuzenskému páření a také tomu, aby mezi sebou hřebci soupeřili,“ řekl ČTK mluvčí zahrady Ivo Cencinger.