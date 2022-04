Vědci z Brna přidali do náplastí rybí olej a část ran tyto náplasti hojily lépe

Ve spolupráci s dalšími institucemi testovali náplasti v šesti různých variantách na prasatech, kterým se hojí kůže stejně jako u člověka. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí univerzity Filip Vrána.

Vědci testovali šest variant náplastí a sledovali několik parametrů ohledně procesu hojení kůže. Jako kontrola sloužil základ náplasti zvaný kryt, do něj vědci vložili samotné organické nanočástice, samotný rybí olej a samotné antibiotikum mupirocin, které se při hojení kožních ran běžně používá. Dále připravili variantu, kdy do krytu vložili nanočástice s rybím olejem a nanočástice s mupirocinem.

Hotové náplasti vědci zkusili na prasatech a po dobu tří týdnů u nich sledovali hojení kožních ran. „Zajímavé bylo, že samotný rybí olej, mupirocin a kombinace nanočástic s rybím olejem měly vrchol tvorby nových cév už 14. den a po něm tvorba klesala. Kdežto kontrolní a ostatní varianty stoupaly až do 21. dne. To značí skutečně zrychlenou tvorbu cév jako předpoklad rychlejší proliferace,“ řekl Zbyšek Sládek z Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat. „Rozhodně v tuto chvíli nejsme ve stavu, kdy můžeme říct, že začneme do všech náplastí na hojení popálenin přidávat nanočástice s rybím olejem. Léčení kožních ran jsme určitě nevyřešili. Dílčí výsledky jsou nicméně zajímavé a ukazuje se, že náplasti mohou fungovat zase o něco lépe než ty v současnosti používané,“ dodává Komprda.