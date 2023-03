Vědci z Brna vyvíjejí léčiva na vzácná onemocnění, třeba nemoc motýlích křídel

Onemocněním projevujícím se bolestivými puchýři trpí v ČR skoro 400 pacientů, uvedla v tiskové zprávě vedoucí oddělení komunikace fakulty Marie Krulová. Pomoct by mohly kmenové buňky schopné obnovovat poškozené tkáně. Vzácných onemocnění je popsáno kolem 7000, podle odhadů jimi v ČR trpí až 600 000 lidí.

Běžná léčiva tvoří největší část dostupných prostředků, ale podle Krulové nemohou univerzálně fungovat u všech pacientů. Tým přednostky Farmakologického ústavu LF MUNI Reginy Demlové proto usiluje o rozvoj personalizované léčby. Za jednu z největších výzev pokládá možnost využití potenciálu genových a buněčných terapií pro trvalou léčbu pacientů se vzácnými nemocemi. Podle Krulové je to také naděje pro pacienty, pro jejichž nemoc léčba neexistuje nebo je legislativně a finančně obtížně dostupná.

Vývoj se zabývá protinádorovými vakcínami nebo kmenovými buňkami schopnými obnovovat poškozené tkáně, což by mohlo v budoucnu znamenat úlevu pro lidi s nemocí motýlích křídel. „Zjednodušeně řečeno upravujeme lidské buňky tak, abychom vylepšili vlastnosti, které buňkám nemocných chybí. Takto pak můžou pomáhat konkrétním pacientům,“ uvedla Demlová.

Podle Demlové je to sice běh na dlouhou trať, ale jejímu týmu se daří časový horizont vývoje léčiv zkracovat. Vývoji by měl napomoct vznik výzkumného centra Creatic, jehož cílem je propojit pracoviště za účelem zvýšení dostupnosti personalizované léčby včetně genové terapie. „Určitě nebudeme schopni vyléčit všechny pacienty se vzácnými chorobami, ale pro určité typy naše řešení cestou je. Věřím, že za pár i kdyby desítek let dokážeme s našimi přípravky opravovat chybné genetické informace a pacientům pomáhat,“ dodala Demlová.