Vida! centrum chce výstavou Tady bydlí Akčňákovi podpořit boj s dětskou leností

„Cílem výstavy je probudit v návštěvnících přirozenou radost z pohybu. Tento dům si užijí nejen malí sportovci, ale i děti, které si myslí, že jen tak se hýbat je nuda,“ řekla manažerka expozice Lucie Čáslavová. Cena interaktivní výstavy je součástí vstupného do centra. Pro dospělého je to 250 korun, pro děti, studenty a seniory 150 korun.

Scénografie výstavy vychází z komiksů. Černobílá obrysová grafika je doplněná žlutými prvky upozorňujícími na aktivity, které je možné v místnosti vyzkoušet. Její součástí jsou profily a citace sportovců a tipy na zdravý pohyb. Expozice je určená pro děti od osmi let a projít ji trvá 45 minut. Výstavu připravili pracovníci ze švýcarského muzea The Olympic Museum. Provází jí chlapec Tom, který se touží stát superhrdinou. Jeho postavu nakreslil francouzský ilustrátor Laurent Blachier.

Vida! science centrum kromě výstavy zaměřené na pohyb připravilo i rodinou sportovní hru. Takzvané Sportboxy návštěvníci od osmi let mohou o prázdninách hrát v galerii centra denně od 11:00 do 14:00. Hráči si vyberou jednu z 16 připravených krabic a například se pokusí správně přiřadit vybavení k různým sportům nebo porovnat rychlosti jednotlivých sportovních míčků. Za správnou odpověď získají body. Deset nejúspěšnějších na konci prázdnin získá vstupenku do centra pro čtyři osoby.