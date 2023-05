Volné kapacity mají na jižní Moravě odborné školy a soukromá gymnázia

Na gymnáziích zřizovaných krajem volné kapacity nejsou, druhé kolo výběrového řízení nabízí soukromé Gymnázium Globe a Střední ScioŠkola Brno. Vyplývá to z údajů na webových stránkách kraje.

Největší převis zájmu studentů byl v Brně, kde je velký zájem o všeobecné obory. Na gymnázia zřizovaná krajem se hlásilo až čtyřnásobně více deváťáků, než kolik školy nabízejí míst. Volno už je tak jen na soukromém Gymnáziu Globe, které může přijmout 17 studentů a Střední ScioŠkole Brno, kde je osm míst. U odborně zaměřených škol zřizovaných krajem se v Brně nenaplnila kapacita na střední škole Charbulova, střední škole strojírenské a elektrotechnické a střední škole grafické. Až na Vyškovsko jsou volná místa také v dalších okresech kraje. Většinou to jsou ale obory ukončené výučním listem.

Přijetí na školy ztěžuje to, že v Jihomoravském kraji v posledních letech roste počet žáků končících povinnou školní docházku. Převis zájmu o všeobecné vzdělávání by mohlo zmírnit nové přírodovědné gymnázium s chemickým zaměřením pro 700 studentů, které Jihomoravský kraj staví v brněnské Pionýrské ulici. První tři třídy pro 90 studentů by se měly otevřít příští rok v září.